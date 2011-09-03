Відкрилася соціальна мережа для померлих

Запущено сайт "Помни про", на якому користувачі можуть заводити сторінки, присвячені людям, які померли, повідомляє Лента.ру.

Реєструвати на сайті можна померлих родичів, друзів або знаменитостей. Вже створені профілі Владислава Лістьєва, патріарха РПЦ Алексія, актора Олександра Абдулова та інших.

"Помни про" позиціонується як соціальна мережа. На кожній сторінці є "стіна", де можуть залишати коментарі відвідувачі. Користувачі можуть об`єднуватися в групи і відправляти померлими подарунки: квітку, сигарету, цукерку, свічку.

Передбачені тематичні розділи "Довідник", в якому є список загсів, моргів, кладовищ, церков і ритуальних агентств, і "Корисна інформація", який, крім іншого, присвячений тралиціям поховань у різних народів.

У прес-релізі зазначається, що проект "одним із своїх завдань бачить формування культури ставлення до того, що наше життя не вічне".