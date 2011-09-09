У Києві інтернет - мов у Голландії, а на Рівненщині - як в Афганістані

Жителі Рівненської області найменше в Україні користуються Інтернетом.

Про це повідомляє журнал WEEKLYUA, який опублікував рейтинг українських регіонів «Де в Україні жити добре». Рейтинг ґрунтується на результатах першого посткризового дослідження якості життя в Україні, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД).

Кількість користувачів Всесвітньої мережі в регіоні становить загалом 2% населення, що відповідає рівню Афганістану. Мало користуються Інтернетом також жителі Херсонської і Закарпатської областей. Там рівень проникнення становить лише 4% всього населення.

Разом з тим у Києві користувачами Всесвітньої мережі є 90% жителів столиці (з урахуванням приїжджих), що сумірне з рівнем Нідерландів.

«У деяких столичних багатоповерхівках свої послуги мешканцям готові надати одразу 14 кабельних операторів, тоді як у багатьох невеликих містах і селах люди досі змушені займати телефонну лінію, щоб вийти в мережу», – відзначає WEEKLYUA.