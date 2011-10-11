Працівникам Apple, які знали Джобса, дозволили порушити заборону

Працівники Apple вшанують пам`ять засновника компанії Стіва Джобса, який помер минулого тижня, на закритому корпоративному заході 19 жовтня, повідомляє сайт Apple Insider з посиланням на лист гендиректора Apple Тіма Кука.

Похорон екс-керівника Apple пройшов 8 жовтня з участю лише його близьких. Apple і сім`я Джобса заявили, що громадських заходів в пам`ять про нього не заплановано. Таким чином, звичка Джобса тримати своє особисте життя в таємниці від широкої громадськості була врахована і після його смерті, зауважує РІА "Новости".

Однак для працівників Apple, яких сам Джобс неодноразово називав своєю "другою сім`єю" буде зроблено невеликий виняток. За даними Apple Insider, корпоративний захід в пам`ять про екс-гендиректора та ідейного натхненника компанії відбудеться о 10-й ранку за американським часом 19 жовтня в амфітеатрі штаб-квартири Apple у Кремнієвій долині.

У листі працівникам Кук зазначив, що, хоча минулий тиждень був дуже складним для нього і навколишніх, багатьом хотілося дізнатися більше і поділитися своїми історіями про Джобса. Кук також заявив, що був дуже зворушений численними зізнаннями та присвятами на честь засновника Apple.