США витратять 50 мільярдів доларів на комп`ютерні системи

Уряд США уклав на 10 років контракти з компаніями сектора високих технологій на створення комп`ютерних систем федерального рівня, повідомляє AP. Загальна сума держзамовлення становить 50 мільярдів доларів.

Управління служб загального призначення (General Services Administration), яке займається держзакупівлями уряду США, заявило, що контракти передбачають постачання комп`ютерів, програмного забезпечення і різних технічних послуг.

Серед 29 відібраних компаній, зокрема, Electronic Data Systems, General Dynamics, AT&T, Lockheed Martin і IBM. Портал Goverment executive повідомляє, що всього на укладення контракту претендували 66 фірм.

Варто зазначити, що компанії, які одержали контракт, не обов`язково одержать замовлення. Річ у тому, що агентства роздаватимуть замовлення законтрактованим учасникам ринку через тендери.