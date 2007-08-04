Як перемогти корупцію за допомогою мафії та катувань

Органи влади однієї із східних провінцій Китаю створили онлайн-гру, що розповідає про боротьбу з корупцією, повідомляє видання The Straits Time.

Гра одержала назву Incorruptible Fighter ("Непідкупний вояк"). Її головним героєм є людина, що б`ється з корумпованими чиновниками за допомогою "зброї, магії й катувань". Після знищення достатньої кількості негідників та їх родичів і після підвищення власних моральних засад до певного рівня, персонаж потрапляє в щасливий світ, вільний від ницості й хабарництва.

За повідомленням розробників, деякі елементи сюжету гри копіюють знамениті епізоди з китайської історії.

Incorruptible Fighter була вперше показана широкій публіці близько тижня тому. За ці дні її встигли викачати більше ста тисяч користувачів.

Лента.ру