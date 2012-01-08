Королевська запросила до Києва представників Кремнієвої долини

На запрошення лідера Української соціал-демократичної партії, народного депутата (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ до Києва найближчим часом приїдуть представники Кремнієвої долини для презентації свого бачення і перспектив розвитку IT-ринку в Україні.

Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА написала на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрічалася з представниками Кремнієвої долини - одного з найбільших центрів розвитку високих технологій та інновацій. Упевнена, в Україні може з'явитися своя Кремнієва долина: висококваліфіковані кадри у країні є - треба лише створити відповідні умови», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Кремнієва долина - дім більш як для 140 компаній у галузі електроніки, програмних та біотехнологій, а також інших високотехнологічних засобів.

«Я в шоці! Це вже 22 століття! Домовилася, що до Києва приїдуть представники долини і презентують своє бачення і перспективи. Думаю, буде цікаво і корисно», - заявила лідер УСДП.

«Новий рік в США провела цікаво і з користю. Вдячна компаніям і фонду Кремнієвої долини за таке запрошення, інакше ніколи б не знайшла часу», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

*** У 1938 році Фред Терман, професор електротехніки Стенфордського університету переконав двох своїх студентів - Білла Х'юлета і Девіда Паккарда - заснувати у гаражі на території університету власну фірму з виробництва електронних вимірювальних інструментів. У 50-ті роки Стендфордський університет створив промисловий парк, куди переїхало кілька невеликих високотехнологічних фірм, включаючи Hewlett-Packard, що вперше призвело до високої концентрації підприємців і технічних фахівців в одному місці.

Першою компанією, яка переїхала у Стенфордський індустріальний парк, була Varian Associates (винахідник і виробник клистронів). У 1951 році компанія підписала договір про оренду, а у 1953 році переїхала в перше збудоване приміщення комплексу. Незабаром там же були відкриті офіси Eastman Kodak, General Electric, Shockley Semiconductor Laboratory, Lockheed, Hewlett-Packard та інших компаній.

Формування Силіконової долини практично завершилося лише у середині 80-х. Після короткочасного спаду в середині 80-х років Силіконова долина увійшла в епоху підйому в першу чергу в таких секторах як програмне забезпечення, мережеве обладнання та мікропроцесори.

Згідно з даними на 2006 рік, Силіконова долина - третій за величиною технологічний центр у США (за кількістю зайнятих у сфері високих технологій - 225 тисяч 300 робочих місць) після Нью-Йорка і Вашингтона. За іншими даними, у зоні затоки Сан-Франциско працюють понад 386 тисяч фахівців ІТ-галузі, що дає право Силіконовій долині вважатися найбільшим технологічним центром у США.

Середня заробітна плата у Силіконовій долині становить 144 тисяч 800 доларів на рік. На кожну тисячу зайнятих припадає 286 працівників ІТ-сфери.