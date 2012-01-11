Швейцарський ніж тепер можна вставити в комп'ютер

01:24, 11 січня 2012
Наука та IT
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Victorinox підвищила місткість до терабайта

ШвейцарськакомпаніяVictorinox, виробникармійськихножів, представиласкладаний ніжзSSD-накопичувачеммісткістюдоодноготерабайта,передаєЛента.руз посиланнямна блогThe Verge.

Новий вирібVictorinoxможнавикористовуватиякі прямимпризначенням,і як "флешку".До комп'ютераніжпідключаєтьсячерезінтерфейсиUSB3.0 іeSATA.Швидкістьзапису становить150,ашвидкістьчитання- 220мегабітзасекунду.

Накопичувачвисувається зрукояткиі забезпеченийвласнимекраном, наякому відображаєтьсяслужбоваінформація.Судячи зілюстрації,крімнакопичувача іклинка, у продуктіVictorinoxє щей ножицііпилкадлянігтів.

Ніжнадійдевпродаж уквітні 2012року.Цінананього поки неоголошена,але за попереднімиданими, буде віддвох дотрьохтисячдоларів.

Victorinoxвипускаєножі-"флешки" протягомостанніхкількохроків.У 2008році булапредставлена​​модельз гігабайтомвбудованоїпам'яті.

 

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