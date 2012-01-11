Швейцарський ніж тепер можна вставити в комп'ютер
Victorinox підвищила місткість до терабайта
ШвейцарськакомпаніяVictorinox, виробникармійськихножів, представиласкладаний ніжзSSD-накопичувачеммісткістюдоодноготерабайта,передаєЛента.руз посиланнямна блогThe Verge.
Новий вирібVictorinoxможнавикористовуватиякі прямимпризначенням,і як "флешку".До комп'ютераніжпідключаєтьсячерезінтерфейсиUSB3.0 іeSATA.Швидкістьзапису становить150,ашвидкістьчитання- 220мегабітзасекунду.
Накопичувачвисувається зрукояткиі забезпеченийвласнимекраном, наякому відображаєтьсяслужбоваінформація.Судячи зілюстрації,крімнакопичувача іклинка, у продуктіVictorinoxє щей ножицііпилкадлянігтів.
Ніжнадійдевпродаж уквітні 2012року.Цінананього поки неоголошена,але за попереднімиданими, буде віддвох дотрьохтисячдоларів.
Victorinoxвипускаєножі-"флешки" протягомостанніхкількохроків.У 2008році булапредставленамодельз гігабайтомвбудованоїпам'яті.