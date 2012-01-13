Військові США вирахували, коли впаде на землю російський «Фобос»

Російська міжпланетна станція "Фобос-Грунт" може впасти на землю в період з раннього ранку неділі, 15 січня, до полудня понеділка, 16 січня, повідомляє Стратегічне командування США, в завдання якого входить відстеження ситуації з космічним сміттям, передає РІА «Новости».

Раніше Роскосмос повідомляв, що "Фобос" впаде в період з 15 по 16 січня з центральною точкою - 15 січня о 16.12 мск. Місце падіння, розраховане для цієї центральної точки, - район в Індійському океані на північ від Мадагаскару, свідчать дані Роскосмосу.

"Фобос-Грунт" - перша за 15 років російська автоматична міжпланетна станція, призначена для доставки зразків грунту із супутника Марса. Після запуску 9 листопада 2011 року маршева двигунова установка станції не включилася і не змогла перевести апарат на траєкторію перельоту до Марса. Зонд залишився на низькій навколоземній орбіті і поступово втрачає висоту.

Загальна маса "Фобос-Грунту" становить 13,5 тонни, з яких 11 тонн припадає на компоненти палива. За даними Роскосмосу, земній поверхні можуть досягти близько 20-30 фрагментів космічного апарату загальною масою не більше 200 кілограмів. Токсичне паливо - диметилгідразин - згорить у щільних шарах атмосфери на висоті приблизного 100 кілометрів, упевнені російські фахівці.

Як повідомляв УНІАН, російську автоматичну станцію «Фобос-Грунт» вивела на орбіту українська ракета «Зеніт-2SБ».