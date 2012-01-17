Англомовна Wikipedia закриється в середу

Англомовний розділ найбільшої онлайн-енциклопедії Wikipedia буде закритий на добу 18 січня на знак протесту проти підготовленого до прийняття в США антипіратського законопроекту SOPA (Stop Online Piracy Act), повідомив засновник ресурсу Джиммі Уельс (Jimmie Wales) у своєму мікроблозі на сервісі Twitter.



"Попередження учням! Зробіть своє домашнє завдання раніше. Wikipedia протестує проти поганого закону в середу!" - цитує запис РІА "Новости".



Прийняття SOPA супроводжує шквал критики з боку інтернет-компаній, які вважають, що закон дозволить правовласникам відключати практично будь-який сайт. Уельс запропонував як один із заходів протесту проти ухвалення закону тимчасово закрити доступ до Wikipedia. В середині грудня ця пропозиція була винесена на голосування серед зареєстрованих користувачів сервісу.



В Італії аналогічний крок, зроблений кілька місяців тому у відповідь на спробу прийняти подібний закон, привів до суттєвого перегляду спірного законопроекту.



Уельс наводить у своєму мікроблозі статистику аналітичної компанії comScore, за якою англомовний розділ Wikipedia відвідує в середньому 25 мільйонів користувачів щодня. Загалом сервіс - один з найпопулярніших інтернет-сайтів у світі.



Законопроект SOPA, який активно лобіюється великими гравцями американської звукозаписної індустрії та сфери кіновиробництва, зокрема організаціями RIAA (Recording Industry Association of America) і MPAA (Motion Picture Association of America), пропонує за рішенням суду відключати від доступу до мережі будь-який інтернет-ресурс, який поширює неліцензійний контент, навіть якщо власник цього сервісу ніяк не причетний до поширення такого контенту.



На думку противників закону, SOPA ґрунтується на твердженні, що кожен винен, поки не буде доведено зворотне, і якщо законопроект буде прийнятий, правовласники зможуть засудити практично будь-якого користувача мережі й завдати непоправної шкоди навіть найбільшим інтернет-компаніям.



Проти SOPA в його нинішній редакції виступають такі компанії, як Facebook, Twitter, Mozilla, eBay і Google. До протестів приєдналася і російська компанія "Лабораторія Касперського", зазначає РІА "Новости". Як писав глава компанії Євген Касперський у своєму блозі, "ЛК" вийшла з асоціації Business Software Alliance після того, як та підтримала SOPA, "ні з ким не порадившись".