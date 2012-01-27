Кандидат у президенти США обіцяє відкрити базу на Місяці
"Щоб китайці й росіяни навіть не наблизились"
СШАповинні матидо 2020року власнупостійну базунаМісяці, заявивна зустрічі звиборцямиу Флориді екс-спікерпалатипредставників ікандидатупрезидентиСШАреспубліканецьНьютонҐінґріч.
ЯкпередаєРІА "Новости",темакосмосусталаоднією зголовнихпередпраймерізуцьому штаті,оскільки саме тутрозташованийкосмодром та об'єкти НАСА.
"До кінцямого другогопрезидентськоготермінунаМісяці будеперша постійнабаза,і вонабудеамериканської.У насбудеорганізованакомерційнанаукова,туристична іпромисловакосмічнадіяльністьнанавколоземнійорбіті, тому ми йзбираємосянапрацюватитакий досвідвкосмосі,щоб китайціі росіянинавітьінаблизитися незмоглидо такогорівня ",-сказавҐінґріч.
Вінпообіцявприбрати"всюбюрократіювНАСА" і підтримуватиприватніінвестиціїв освоєннякосмосу,якщостанепрезидентом.
У штатіФлорида31 січняу республіканцівпройдутьчерговіпопереднівибори.