Хакери і далі «довбають» сайт Януковича

Станом на 15.00 тривають атаки на офіційне Інтернет-представництво Президента України, повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв’язку.

При цьому джерела та способи атак постійно змінюються, зазначається у повідомленні.

Інтенсивність запитів, спрямованих на відмову роботи Інтернет-представництва Президента України, у порівнянні з 2 лютого, дещо знизилась і становить близько 70 тисяч запитів у секунду. Проте система захисту забезпечує надійну та безперебійну роботу серверів веб-ресурсу Президента України, констатують у Держспецзв’язку.