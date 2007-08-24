Російський виробник авіадвигунів купує у IBM суперкомп`ютер

НВО "Сатурн" підписав з компанією IBM угоду про намір придбати суперкомп`ютер продуктивністю близько восьми терафлопів, повідомляє кореспондент Ленты.ру.

За словами представників НВО, новий комп`ютер планується ввести в дію до кінця цього року, причому він може бути повністю завантажений вже до середини 2008-го.

НВО вже має один суперкомп`ютер продуктивністю біля одного терафлопа, який був введений в дію в 2005 році.

В яку суму обійдеться комп`ютер, здатний виконувати до 8 трильйонів операцій з плаваючою крапкою в секунду, в "Сатурні" відкрито не говорять. Водночас представники компанії зазначили, що умовна вартість устаткування продуктивністю в один терафлоп протягом тендеру вдалося знизити до 200 тисяч доларів, тобто суперкомп`ютер, імовірно, коштує 1,6 мільйона доларів.

Остаточний контракт на постачання нового суперкомп`ютера планується підписати найближчими тижнями. Згідно з рейтингом найбільш високопродуктивних комп`ютерів світу, ця машина ввійде до списку двохсот найпотужніших на Землі.