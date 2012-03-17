Анонімні блогери більше не можуть публікувати повідомлення

Для отримання права публікувати свої пости користувачі китайської соціальної мережі "Вейбо" повинні повідомити адміністрації свої реальні імена та номери посвідчень особи

КористувачінайпопулярнішоївКитаїсоціальноїмережі "Вейбо", які незазначиливреєстраційнихформахсвоїсправжніімена тапрізвища,атакожпаспортнідані,будутьз 17 березняпозбавленіможливостіпублікуватипостивмікроблогах, повідомляє РІА "Новости".



Пекінськаканцеляріяз питаньінтернет-інформаціївидала 16грудня правиларегулювання,згідно з якимидляотриманняправапублікуватисвоїпостикористувачіповинніповідомитиадміністраціїсервісусвоїреальніімената номерипосвідчень особи.



Новікористувачімали цезробитиприреєстрації, ранішезареєстрованимблогерамдавалосяна уточненняперсональнихданихтри місяці.Після 16березня всінезареєстрованівустановленомупорядкукористувачімікроблогівзможутьтільки читатиповідомлення іншихблогерів.



Метоюновихправил, за запевненнямвлади,є боротьбаз поширеннямчуток інеправдивоїінформації.КрімПекіна,подібніправилареєстраціївсоціальнихмережахприйняті івінших великихкитайськихмістах -таких,якШанхай,Гуанчжоу,Шеньчжень.

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