Анонімні блогери більше не можуть публікувати повідомлення

02:10, 17 березня 2012
Наука та IT
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Для отримання права публікувати свої пости користувачі китайської соціальної мережі "Вейбо" повинні повідомити адміністрації свої реальні імена та номери посвідчень особи

КористувачінайпопулярнішоївКитаїсоціальноїмережі "Вейбо", які незазначиливреєстраційнихформахсвоїсправжніімена тапрізвища,атакожпаспортнідані,будутьз 17 березняпозбавленіможливостіпублікуватипостивмікроблогах, повідомляє РІА "Новости".

Пекінськаканцеляріяз питаньінтернет-інформаціївидала 16грудня правиларегулювання,згідно з якимидляотриманняправапублікуватисвоїпостикористувачіповинніповідомитиадміністраціїсервісусвоїреальніімената номерипосвідчень особи.

Новікористувачімали цезробитиприреєстрації, ранішезареєстрованимблогерамдавалосяна уточненняперсональнихданихтри місяці.Після 16березня всінезареєстрованівустановленомупорядкукористувачімікроблогівзможутьтільки читатиповідомлення іншихблогерів.

Метоюновихправил, за запевненнямвлади,є боротьбаз поширеннямчуток інеправдивоїінформації.КрімПекіна,подібніправилареєстраціївсоціальнихмережахприйняті івінших великихкитайськихмістах -таких,якШанхай,Гуанчжоу,Шеньчжень.

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