Рейтинг ”ідеальних” автомобілів, придбаних восени 2006 року

Американська консалтингова компанія AutoPacific оприлюднила рейтинг "найідеальніших" автомобілів країни, який складений за наслідками опитування власників машин. Цього року в дослідженні взяли участь більше 24 тисяч осіб, які придбали свої автомобілі в період з вересня до грудня 2006 року. Респонденти мали відповісти на запитання про те, наскільки придбане ними авто, виправдало їх очікування.

У результаті переможцем серед автовиробників була визнана марка Hyundai, яка посідає в цьому рейтингу перше місце вже другий рік поспіль. У своїх класах найбільш відповідними щодо очікувань власників були визнані моделі NF, Elantra, Tucson і Entourage. Загалом до рейтинга потрапили 12 американських марок, шість європейських, п`ять японських і чотири корейських.

Підсумковий список "найідеальніших" автомобілів по категоріях виглядає так:

Дорогий автомобіль сегменту "преміум" - Mercedes-Benz S-Class

Доступний автомобіль сегменту "преміум" - Infiniti G35

Повнорозмірний автомобіль - Mercury Montego

Дорогий повнорозмірний автомобіль - Mercury Grand Marquis

Дорогий средньорозмірний автомобіль - Lincoln MKZ

Доступний середньорозмірний автомобіль - Hyundai Sonata

Середньорозмірний автомобіль - Saturn Aura

Іміджевий компактний автомобіль - Audi A3

Компактний автомобіль - Hyundai Elantra

Дорогий спортивний автомобіль - Porsche Cayman

Спортивний автомобіль - Porsche Boxster

"Майже спортивний" автомобіль - Ford Mustang і Volkswagen Eos

Економічний автомобіль - Toyota Yaris

Позашляховики, пікапи і мінівени: Пікап - Nissan Titan

Дорогий позашляховик - Land Rover Range Rover

Повнорозмірний позашляховик - Ford Expedition і Chevrolet Suburban

Дорогий середньорозмірний кросовер - Ford Edge

Середньорозмірний кросовер - Honda CR-V

Компактний кросовер - Hyundai Tucson

Мінівен - Hyundai Entourage

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