Рейтинг ”ідеальних” автомобілів, придбаних восени 2006 року
У дослідженні брали участь 24 тис. американців
Американська консалтингова компанія AutoPacific оприлюднила рейтинг "найідеальніших" автомобілів країни, який складений за наслідками опитування власників машин. Цього року в дослідженні взяли участь більше 24 тисяч осіб, які придбали свої автомобілі в період з вересня до грудня 2006 року. Респонденти мали відповісти на запитання про те, наскільки придбане ними авто, виправдало їх очікування.
У результаті переможцем серед автовиробників була визнана марка Hyundai, яка посідає в цьому рейтингу перше місце вже другий рік поспіль. У своїх класах найбільш відповідними щодо очікувань власників були визнані моделі NF, Elantra, Tucson і Entourage. Загалом до рейтинга потрапили 12 американських марок, шість європейських, п`ять японських і чотири корейських.
Підсумковий список "найідеальніших" автомобілів по категоріях виглядає так:
Дорогий автомобіль сегменту "преміум" - Mercedes-Benz S-Class
Доступний автомобіль сегменту "преміум" - Infiniti G35
Повнорозмірний автомобіль - Mercury Montego
Дорогий повнорозмірний автомобіль - Mercury Grand Marquis
Дорогий средньорозмірний автомобіль - Lincoln MKZ
Доступний середньорозмірний автомобіль - Hyundai Sonata
Середньорозмірний автомобіль - Saturn Aura
Іміджевий компактний автомобіль - Audi A3
Компактний автомобіль - Hyundai Elantra
Дорогий спортивний автомобіль - Porsche Cayman
Спортивний автомобіль - Porsche Boxster
"Майже спортивний" автомобіль - Ford Mustang і Volkswagen Eos
Економічний автомобіль - Toyota Yaris
Позашляховики, пікапи і мінівени: Пікап - Nissan Titan
Дорогий позашляховик - Land Rover Range Rover
Повнорозмірний позашляховик - Ford Expedition і Chevrolet Suburban
Дорогий середньорозмірний кросовер - Ford Edge
Середньорозмірний кросовер - Honda CR-V
Компактний кросовер - Hyundai Tucson
Мінівен - Hyundai Entourage