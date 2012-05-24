На сайті "Червоної рути" невідомий залишив образливий напис
00:23, 24 травня 2012Наука та IT
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У ніч на 23 травня хакери зламали сайт Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» (www.chervonaruta.info).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії з посиланням на інформацію голови Чернігівського обласного осередку УНП Володимира Ступака.
За його словами, «судячи з автографу, який залишив хакер, це не звичайне кібер-хуліганство, а злочинний акт з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі».
Враховуючи викладене, Чернігівська обласна організація УНП вимагає від правоохоронних органів проведення ретельного розслідування і покарання винних.
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