У домені .UA тепер можна ставити апостроф

Про це повідомили УНІАН у компанії «Хостмастер».

Зараз такі імена можна створювати в публічних доменах .COM.UA, .KIEV.UA, .DONETSK.UA, .DN.UA, .KHARKOV.UA і .KH.UA.

Згідно з повідомленням, вступила в дію відповідна оновлена версія регламенту IDN-доменів, і незабаром всі публічні домени, що працюють з IDN (що містять символи кириличного алфавіту), відновлять свої таблиці та зможуть реєструвати імена з апострофами.

При наборі апострофа слід враховувати, що в англійській мові апостроф використовується не як буква, а як символ пропуску букв, в українській апостроф є повноцінною буквою, і для нього передбачений буквений символ кодування, що відрізняється від кодування апострофа-знаку, який є на клавіатурі. Щоб використовувати букву «апостроф», наприклад, в операційній системі Windows, необхідно, утримуючи клавішу alt, набрати на цифровій клавіатурі "700", і саме такий символ можна використовувати в назві українського кирилізованого домена.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» створене в 2001 році, компанія є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.