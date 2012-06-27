Піратська партія Росії чекає українських однодумців на свій з'їзд
23:51, 27 червня 2012Наука та IT
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Установчий з'їзд Піратської партії Росії відкриється 30 червня.
ЗасловамилідерапартіїПавлаРассудова, наз'їздібуде ухваленапартійнапрограма - "коротка іглузлива, спеціальнодляМін'юсту",повідомляєРадіоСвобода.
Очікуютьсяделегати з50регіонівРосії, гостіз Білорусі,Українита іншихєвропейськихкраїн.
ПіратськапартіяРосії буластворена2009року і єофіційнимчленом-засновникомміжнародноїорганізаціїPirate Parties International.Вонавиступаєзасвободупоширенняінформації тареформузаконівпро охоронуавторськогоправавідповідно до інтересівавторів тасуспільства.
У 2011році Мін'юствідмовивПіратськоїпартіївреєстрації,пославшисьнате,що піратствоє кримінальнимзлочином.ТеперПартіязробитьновуспробузареєструватися, сподіваючисьна новий законпро спрощенняреєстрації політичнихпартій.
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