Піратська партія Росії чекає українських однодумців на свій з'їзд

Установчий з'їзд Піратської партії Росії відкриється 30 червня.

ЗасловамилідерапартіїПавлаРассудова, наз'їздібуде ухваленапартійнапрограма - "коротка іглузлива, спеціальнодляМін'юсту",повідомляєРадіоСвобода.



Очікуютьсяделегати з50регіонівРосії, гостіз Білорусі,Українита іншихєвропейськихкраїн.



ПіратськапартіяРосії буластворена2009року і єофіційнимчленом-засновникомміжнародноїорганізаціїPirate Parties International.Вонавиступаєзасвободупоширенняінформації тареформузаконівпро охоронуавторськогоправавідповідно до інтересівавторів тасуспільства.



У 2011році Мін'юствідмовивПіратськоїпартіївреєстрації,пославшисьнате,що піратствоє кримінальнимзлочином.ТеперПартіязробитьновуспробузареєструватися, сподіваючисьна новий законпро спрощенняреєстрації політичнихпартій.

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