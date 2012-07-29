Індія випробувала надзвукову крилату ракету

Індійська армія провела в неділю успішні випробування надзвукової крилатої ракети "Брамос" спільного індійсько-російського виробництва.

Як передає РІА Новости, за словами представника спільного підприємства, «метою випробування була перевірка роботи низки нових систем, встановлених на ракеті».

Випробування відбулися на ракетному полігоні Чандіпур в східному індійському штаті Орісса.

Спільне російський-індійське підприємство BrahMos Aerospace, створене індійською Організацією оборонних досліджень і розробок і російським НВО "Машинобудування", названо на честь річок Індії та Росії - Брахмапутри і Москви. Штаб-квартира розташована в Нью-Делі. Фірма випускає двоступінчаті твердопаливні надзвукові крилаті ракети дальністю 290 кілометрів, здатні нести боєголовки масою 200-300 кілограмів.