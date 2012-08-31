В Одесі не знають, як користуватися китайськими комп'ютерами

Такого висновку дійшли напередодні нового навчального року комп'ютерні фахівці райдержадміністрацій.

Як стало відомо місцевим журналістам, ці комп'ютери оснащені нетиповою програмою, розробленою для збройних сил Китаю, що поставило в складну ситуацію фахівців РДА, які намагаються запустити нове отримане обладнання для 59 комп'ютерних класів місцевих шкіл.

«Операційна система на цих ЕОМ - не звична MS Windows, знайома будь-якому вчителеві інформатики, а якась Kylin - розроблена в Національному університеті військових технологій КНР спеціально для Народно-визвольної армії Китаю», - повідомляє, зокрема, одеське інтернет-видання «Думська».

До того ж «система створена на основі ядра Mach операційної системи FreeBSD з додатковими рівнями безпеки. Програмне забезпечення, що працює з Windows, на машинах з цією системою не працюватиме, - відзначають фахівці. - Сумісна Kylin хіба що з Linux.

Крім того, на китайських комп'ютерах встановлено офісний пакет Meo ShineOfiсev.5, який, хоч і підтримує кирилицю, але теж не простий у використанні.

Ось і ламають голови фахівці «над тим, як тепер ці машини обслуговувати і де, коли щось станеться, шукати запасні комплектуючі».

За темою: Табачник: Україна отримала від Китаю 16 тисяч комп’ютерів

Співробітник одного з районних відділів освіти не став приховувати від журналістів: «У такому вигляді машини впроваджувати у навчальний процес не можна. Ми думаємо над тим, щоб встановити на них Windows, проте ліцензійна система коштує грошей, які ще треба знайти. У бюджеті цих коштів зараз немає», - повідомляє інтернет-видання, прогнозуючи неминучі труднощі роботи понад півсотні комп'ютерних класів.

Журналістам також вдалося з'ясувати, яким чином на коробках з комп'ютерами, закупленими, якщо вірити чиновникам, в рамках програми «Народний бюджет», з'явилися наклейки з прапором Китайської Народної Республіки та написом «China aid» (допомога Китаю). Як виявилося, техніка - частина гуманітарної допомоги, яку в серпні цього року надала Україні Піднебесна.

Всього китайці подарували нашій країні 16 тисяч комп'ютерів. Літак з ними приземлився в Києві 21 серпня, після чого машини розподілили по областях.