Табачник: Україна отримала від Китаю 16 тисяч комп’ютерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час церемонії вручення ключів від шкільних автобусів у Харкові повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.

«Учора в Києві сів Боїнг із гуманітарним вантажем 75 тонн. Вчора ми отримали 16 тисяч новеньких комп’ютерних комплексів для середньої освіти», - сказав Д.Табачник.

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Міністр освіти зазначив, що комп’ютери будуть розподілені між областями України і перші чотири області вже пройшли митні процедури і очікують на нові комп’ютерні комплекси.

«Перші чотири області - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька - вже пройшли митні процедури. І сьогодні 1300 машин знаходяться на шляху з Києва до Харкова», - сказав він.

Д.Табачник запевнив, що всі 16 тисяч комп’ютерів до 1 вересня будуть направлені в школи.

«Ми плануємо до 1 вересня повністю завершити реалізацію цієї програми. Це угода, ініційована Президентом України, підтримана керівником Китайської Народної Республіки. До 1 вересня 16 тисяч нових комп’ютерів поставимо в сільські школи», - сказав міністр.