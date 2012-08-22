Табачник: Україна отримала від Китаю 16 тисяч комп’ютерів
Україна отримала від Китайської Народної Республіки 16 тисяч комп’ютерних комплексів для шкіл, як гуманітарну допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час церемонії вручення ключів від шкільних автобусів у Харкові повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.
«Учора в Києві сів Боїнг із гуманітарним вантажем 75 тонн. Вчора ми отримали 16 тисяч новеньких комп’ютерних комплексів для середньої освіти», - сказав Д.Табачник.
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Міністр освіти зазначив, що комп’ютери будуть розподілені між областями України і перші чотири області вже пройшли митні процедури і очікують на нові комп’ютерні комплекси.
«Перші чотири області - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька - вже пройшли митні процедури. І сьогодні 1300 машин знаходяться на шляху з Києва до Харкова», - сказав він.
Д.Табачник запевнив, що всі 16 тисяч комп’ютерів до 1 вересня будуть направлені в школи.
«Ми плануємо до 1 вересня повністю завершити реалізацію цієї програми. Це угода, ініційована Президентом України, підтримана керівником Китайської Народної Республіки. До 1 вересня 16 тисяч нових комп’ютерів поставимо в сільські школи», - сказав міністр.