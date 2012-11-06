У МТС виникли проблеми зі зв’язком у Києві
17:54, 06 листопада 2012Наука та IT
2007 0
Причини проблем з'ясовуються.
У компанії виникли проблеми
Сьогодні ввечері в Києві виникли проблеми з мобільним зв'язком у абонентів компанії МТС Україна.
Приблизно о 17.42 неможливо було ні здійснити, ні прийняти дзвінок.
Як повідомив УНІАН оператор компанії, подібні проблеми виникли у абонентів, які перебувають на правому березі столиці.
«Спостерігаються складнощі в правобережній частині. Фахівці вже поінформовані. Найближчим часом зв'язок буде відновлено», - сказала оператора Інга.
При цьому вона не змогла уточнити, в чому полягають неполадки і за який час вони можуть бути усунуті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter