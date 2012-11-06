У МТС виникли проблеми зі зв’язком у Києві

Сьогодні ввечері в Києві виникли проблеми з мобільним зв'язком у абонентів компанії МТС Україна.

Приблизно о 17.42 неможливо було ні здійснити, ні прийняти дзвінок.

Як повідомив УНІАН оператор компанії, подібні проблеми виникли у абонентів, які перебувають на правому березі столиці.

«Спостерігаються складнощі в правобережній частині. Фахівці вже поінформовані. Найближчим часом зв'язок буде відновлено», - сказала оператора Інга.

При цьому вона не змогла уточнити, в чому полягають неполадки і за який час вони можуть бути усунуті.