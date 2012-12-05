Україна долучилася до боротьби проти секс-насильства над дітьми в Інтернеті

Про це повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Загалом свою згоду щодо участі в Альянсі дали 48 країн: 27 країн-членів ЄС та 21 країна з-поза меж Євросоюзу.

Україна також братиме участь у цьому проекті – її представники будуть присутні на організаційній зустрічі 5 грудня в Брюсселі, зазначається в повідомленні.

Метою ініціативи є об’єднання зусиль осіб, відповідальних за ухвалення рішень по всьому світу, для виявлення та надання допомоги жертвам сексуального насильства онлайн та покарання винних у цих злочинах.

Як зазначається в повідомленні, впродовж останніх двох років унаслідок двох спільних поліцейських операцій, які координував Європол, вдалося заарештувати понад 300 підозрюваних у злочинах проти дітей. Підозрювані були затримані у 30 країнах – від США до Австралії. Серед заарештованих опинилися також вчителі та лідер бойскаутів.

Країни-учасниці альянсу візьмуть на себе зобов’язання з проведення рішучої внутрішньої політики з боротьби проти випадків жорстокого поводження з дітьми за допомогою створення відповідних спеціальних правоохоронних підрозділів. Вони поглиблюватимуть співпрацю із громадянським суспільством, зокрема з організаціями-власниками гарячих ліній, які суспільство може використовувати для повідомлень про зафіксовані випадки дитячої порнографії в мережі. Окрім цього, буде активізована співпраця з надавачами Інтернет-послуг для розширення можливостей своєчасного обміну інформацією, пов’язаною з кримінальними розслідуваннями.

Заснований Альянс має на меті зміцнити ресурси для виявлення нових жертв сексуального насильства над дітьми, та гарантувати, що вони отримують допомогу і підтримку. Учасники Альянсу мають намір притягати до відповідальності якомога більше злочинців, боротися проти поширення в Інтернеті матеріалів, що зображають насильство над дітьми, та підвищувати обізнаність щодо того, як вчиняються ці злочини.