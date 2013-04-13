Хакери зламали "неіснуючу" поштову скриньку Тимошенко
У «Батьківщині» заявляють, що хакери «зламали» неіснуючу поштову скриньку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, з електронної адреси tymoshenko@byut.com.ua було здійснено несанкціоновану розсилку із вкладеним архівованим файлом.
При цьому на корпоративному поштовому сервері скринька з таким іменем не зареєстрована, тобто її не існує і не існувало в природі.
У прес-службі нагадали, що напередодні було зламано поштову скриньку першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова.
Ще раніше хакерських атак зазнала електронна пошта Євгенії Тимошенко, Сергія Власенка та Григорія Немирі, а також представників прес-служби.
«Для нас «серійний» характер подібних хакерських атак є очевидним. У цих злочинів, безумовно, один замовник - на Банковій», - зауважили в «Батьківщині».