Державні установи повністю перейдуть на ліцензійні програми

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції глава відомства Микола Ковіні.

“Сподіваюсь, що до 2015 року в державному секторі піратства не буде”, - сказав М.Ковіні.

Він наголосив, що орієнтовна вартість переведення держустанов на ліцензійне програмне забезпечення становить 1,4 мільярда грн, а у 2013 році на це виділено 100 мільйонів грн.

М.Ковіні також наголосив, що у 2012 році в центральних органах виконавчої влади проведено планову інвентаризацію комп’ютерних програм з метою контролю за дотриманням законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби в нових програмах. Він зауважив, що у 2012 році частка піратських програм становила 40,01%, а в 2002 році — 89%.