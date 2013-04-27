Сьогодні вночі в Україні почався продаж нового "крутого" смартфону

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі мобільних пристроїв і аксесуарів «Цитрус».

Першими в Україні смартфон зможуть купити жителі Одеси, Харкова, Донецька і Дніпропетровська на нічних презентаціях Samsung Galaxy S4 в мережі гаджетів і аксесуарів «Цитрус». У інших торговельних мережах пристрій з'явиться у вихідні.

За даними директора з маркетингу мережі «Цитрус» Віктора Шолошенка, кількість попередніх замовлень на андроїд-смартфон майже в 10 разів перевищує кількість замовлень на попередню модель Galaxy S3 минулого року.

Новий флагман, анонсований 15 березня у Нью-Йорку, має восьмиядерний процесор, п'ятидюймовий екран і можливості управління без дотику (Smart Scroll, Smart Pause). Акцент у цій моделі зроблено на інноваційних мультимедійних додатках, що вже вбудовані в смартфон.