Перший музичний відеокліп, створений у космосі, б'є рекорди на YouTube

На Землю повернувся екіпаж 35-ї тривалої експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС) у складі командира корабля космонавта Роскосмосу Романа Романенка, бортінженерів астронавтів Кріса Хадфілда (Канадське космічне агентство) і Томаса Машберна (НАСА), повідомили УНІАН у Роскосмосі.

«14 травня о 6.31 за московським часом у заданому районі на південний схід від міста Джезказган (Республіка Казахстан) здійснив посадку спусковий апарат транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз ТМА-07М». Посадка пройшла в штатному режимі», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що місія тривала 146 діб. Для російського космонавта і американського астронавта це був другий політ у космос, а для їх канадського колеги - третя космічна експедиція.

Запуск пілотованого корабля «Союз ТМА-07М» з космодрому Байконур відбувся 19 грудня 2012 року. Він став 117-м польотом корабля «Союз», перший запуск якого пройшов у 1967 році.

На борту МКС Романенко взяв участь у виконанні близько 50 експериментів за російською програмою науково-прикладних досліджень і експериментів і зробив вихід у відкритий космос.

Після відстикування корабля від російського сегменту МКС і до прибуття на борт наступної тривалої експедиції на орбіті продовжує роботу екіпаж МКС-36 у складі: командир Павло Віноградов, бортінженери Олександр Місуркин (Роскосмос) і Крістофер Кессіді (НАСА).

Водночас розміщений на порталі YouTube перший в історії музичний відеокліп, створений у космосі, менш ніж за два дні зібрав майже 4 млн переглядів. Його записав на борту МКС Хадфілд, який виконав популярний хіт Девіда Боуї «Космічна Одіссея» під акомпанемент акустичної гітари.

Під час виконання канадський астронавт парив у невагомості у відсіках МКС, а в ілюмінатори були видно космічний простір і далека Земля. Записати відеокліп Хадфілду допомогли інші члени екіпажа МКС, а змонтував запис, переданий на Землю, його син Еван. Закінчується відеоролик кадрами приземлення капсули «Союзу».