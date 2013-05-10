Через витік аміаку на МКС астронавти вийдуть у відкритий космос

Астронавти Томас Машберн і Кріс Кессиді вийдуть у відкритий космос в суботу, щоб встановити точне місце витоку аміаку із системи охолодження МКС, повідомляє РІА Новости з посиланням на Spaceflight101.

Вихід у відкритий космос почнеться j 12.15 за Гринвічем і триватиме близько шести годин. Командир екіпажу МКС, астронавт Канадського космічного агентства Кріс Хедфілд буде контролювати дії Машберна й Кессиді, перебуваючи на борту станції.

Аміак використовується для охолодження каналів енергопостачання станції, які забезпечують МКС електрикою, при цьому кожна панель сонячних батарей станції має свій незалежний контур охолодження. За попередніми даними НАСА, через 48 годин після початку витоку контур охолодження, в якому він з'явився, може відключитися.

У листопаді 2012 року астронавти на МКС зіткнулися з витоком аміаку із системи охолодження електророзподільних пристроїв, на які надходить струм від сонячної батареї 2B. Японський і американський астронавти ізолювали пошкоджену ділянку системи, переключивши шланги і клапани системи циркуляції аміаку на резервну систему охолодження, яка використовувалася на ранніх стадіях складання МКС.