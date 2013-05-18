Азаров: уряд налаштований підтримати високі технології

«Уряд послідовно створює основу для цього», - цитує прес-служба слова Азарова, який відвідав відкриття науково-дослідного центру компанії "Samsung Electronics Україна" у п'ятницю в Києві.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр також зазначив, що законодавство України дає істотні стимули для роботи IT-компаній, авіакосмічних підприємств і виробників інноваційної продукції на вітчизняному ринку.

При цьому Азаров зазначив, що Україна володіє високим потенціалом для того, щоб компанія Samsung могла розвиватися, і пообіцяв, що уряд всіляко сприятиме цьому.

«Мені дуже імпонує довгострокова політика компанії з інвестування в Україну. Відкриття цього центру свідчить про те, що стратегія компанії полягає не тільки в завоюванні ринку, а й у розбудові довгострокових відносин з Україною як країною, і українським суспільством", - зазначив прем'єр.

Водночас Азаров повідомив, що в Україні буде прийнято спеціальний закон з підтримки IT-галузі.

«Безперечно, закон про підтримку IT-галузі буде прийнято, і уряд твердо налаштований на те, щоб для цієї галузі було створено спеціальний режим підтримки», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, виробник електроніки "Samsung Electronics Україна" планує інвестувати 63 млн. дол. в два науково-дослідні центри в Києві і Харкові, офіційно відкриті 17 травня 2013 року.