Перший еквадорський супутник зіткнувся з уламками радянської ракети

За словами директора еквадорського космічного агентства Ронні Надера удар прийшовся по дотичній, і супутник залишився на орбіті. В даний час експерти оцінюють розмір пошкоджень, який ймовірно нанесено супутнику, повідомляє РІА Новости.

Pegaso повністю сконструйований і побудований еквадорськими фахівцями без іноземної допомоги. Він важить всього 1,2 кілограма, довжина його становить 75 сантиметрів, а висота - 10 сантиметрів. Висота орбіти Pegaso становить 650 кілометрів.

Цивільне космічне агентство Еквадору і одне з приватних підприємств витратили на виготовлення Pegaso і ще одного супутника Krysaor, який буде запущено влітку 2013 року за допомогою Росії, майже 80 тисяч доларів. При цьому вартість запуску обох супутників, їх страховок, перевезення та необхідних випробувань складе ще 700 тисяч доларів.