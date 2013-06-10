Adidas і Nike почали «друкувати» кросівки
Одні з найвідоміших фірм спортивного одягу Nike і Adidas, розпочали впровадження технології 3D-друку у свої виробництва.
З допомогою тривимірних принтерів компанії створюють прототипи нових взуттєвих підошов, що дасть можливість випускати спортивне взуття з неймовірною швидкістю, пише Дзеркало тижня з посиланням на The Financial Times.
Як повідомляється, раніше для створення взуттєвих прототипів компанії Adidas доводилося наймати 12 техніків, а цю роботу можуть виконати всього кілька працівників. Також скоротився час, необхідний для оцінки нового прототипу:з 4-6 тижнів він скоротиться до одного-двох днів. Одну підошву виготовляють всього за дві години.
Але і це ще не межа, кажуть виробники. Головним обмеженням зараз є повільна швидкість друку.
Представники Nike підтверджують результати досвіду колег, заявляючи, що 3D-технології прискорили розробку їхнього взуття для професійних американських футболістів.
На даний момент невідомо, скільки коштує пара таких кросівок, оскільки 3D-взуття ще не надходило в продаж.
Зазначимо, що 3D-друк активно використовують у важкій промисловості, особливо він затребуваний у аерокосмічній галузі. Також інноваційна технологія застосовується у виробництві персональних слухових апаратів та ендопротезів.