Adidas і Nike почали «друкувати» кросівки

З допомогою тривимірних принтерів компанії створюють прототипи нових взуттєвих підошов, що дасть можливість випускати спортивне взуття з неймовірною швидкістю, пише Дзеркало тижня з посиланням на The Financial Times.

Як повідомляється, раніше для створення взуттєвих прототипів компанії Adidas доводилося наймати 12 техніків, а цю роботу можуть виконати всього кілька працівників. Також скоротився час, необхідний для оцінки нового прототипу:з 4-6 тижнів він скоротиться до одного-двох днів. Одну підошву виготовляють всього за дві години.

Але і це ще не межа, кажуть виробники. Головним обмеженням зараз є повільна швидкість друку.

Представники Nike підтверджують результати досвіду колег, заявляючи, що 3D-технології прискорили розробку їхнього взуття для професійних американських футболістів.

На даний момент невідомо, скільки коштує пара таких кросівок, оскільки 3D-взуття ще не надходило в продаж.

Зазначимо, що 3D-друк активно використовують у важкій промисловості, особливо він затребуваний у аерокосмічній галузі. Також інноваційна технологія застосовується у виробництві персональних слухових апаратів та ендопротезів.