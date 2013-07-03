У США помер винахідник комп'ютерної мишки

Про смерть винахідника агентству повідомив з посиланням на лист його доньки представник каліфорнійського Музею комп'ютерної історії, співробітником якого винахідник був в останні роки.

Найвідомішим винаходом Енгельбарта стала комп'ютерна миша - пристрій, що перетворює механічні рухи користувача в електронні сигнали для управління комп'ютером. Енгельбарт запатентував винахід 1970 року, але при цьому розробив його ще наприкінці 1960-х.

Ідея управління персональним комп'ютером за допомогою механічних рухів випередила свій час, коментує РІА Новини. Комерційне використання миші почалося лише в 1984 році, коли компанія Apple зробила мишу одним з ключових елементів своєї нової моделі комп'ютера Macintosh. Всього в світі з середини 1980-х років було продано більше мільярда пристроїв, проте Енгельбарт не зміг розбагатіти на авторських відрахуваннях, оскільки вже в 1987 році закінчився термін, коли він мав ексклюзивні авторські права.

Енгельбарт також вніс істотний внесок у розвиток інших комп'ютерних та інтернет-технологій. Зокрема, його лабораторія брала участь у розробці урядової мережі ARPANet, що стала предтечею сучасного інтернету.