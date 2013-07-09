Міноборони Японії звинувачує Китай, Росію і КНДР у кібератаках держустанови

Так звана Біла книга вказує на причетність Китаю, Росії та Північної Кореї до кібератак на урядові та військові організації в різних країнах світу.

"Почастішали кібератаки на інформаційні та комунікаційні мережі урядових і військових інститутів різних країн, є ознаки того, що до них причетні державні структури Китаю, Росії і КНДР", - цитує щорічник РІА Новости.

У доповіді наголошується, що безпека кіберпростору має важливе значення для безпеки держави та її збройних сил. У червні японська компанія Cyber ​​Defence, проаналізувавши кілька десятків вірусів, якими були атаковані японські держустанови, дійшла висновку, що понад 60% з них мають китайський слід і були створені на комп'ютерах з використанням китайської мови.

Віртуальний простір в Японії називають п'ятим театром військових дій після суші, повітря, моря і космічного простору. Згідно з даними поліції країни, тільки за минулий рік зафіксованj більше тисячі кібератак на японські установи із застосуванням вірусів, здатних викрадати інформацію з зараженого комп'ютера.

Біла книга оборони Японії являє собою щорічну доповідь міноборони про головні питання міжнародної та національної безпеки та ситуації у світі, в регіоні за рік.