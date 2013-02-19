Китайські кібершпигуни - найефективніші у світі (звіт)

Підрозділ №61398, за даними авторів доповіді, систематично викрадав терабайти інформації щонайменше зі 140 організацій в усьому світі.

Mandiant вистежила цей підрозділ і встановила, що він базується в непримітному будинку в Шанхаї.

Китай відкидає ці звинувачення і ставить під сумнів достовірність доповіді Mandiant.

"Хакерські атаки є транснаціональними й анонімними", - заявив речник МЗС Китаю Хун Лей.

"Визначити їх походження дуже складно. Ми не знаємо, яким чином докази цього так званого звіту можуть бути достовірними", - додав він.

У своєму надзвичайно докладному звіті компанія Mandiant повідомляє, що її фахівці дослідили сотні витоків даних, починаючи з 2004 року, і дійшли висновку, що ці спроби виходять переважно з Китаю і що "китайський уряд поінформований про них".

Найактивнішим з китайських учасників цієї діяльності є відділ APT1, який, на думку експертів американської компанії, від 2006 року займається масштабним кібершпигунством.

"Ми вважаємо, що відділ APT1 може вести таку тривалу й широку кампанію кібершпигунства значною мірою тому, що він отримує пряму підтримку від влади", - йдеться в доповіді.

Автори доповіді також встановили, що цей відділ розміщений у 12-поверховому будинку в районі Пудун в Шанхаї. У цьому ж будинку розташований і підрозділ № 61398 Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Автори доповіді стверджують також, що відділ APT1:

має штат із сотень, а може, й тисяч співробітників, які добре знають англійську мову і володіють комп'ютерними навичками;

проник в комп'ютерні мережі 141 компанії в 20 галузях економіки, 87% з яких розташовані в англомовних країнах;

викрав сотні терабайт інформації, включно із кресленнями, діловими планами, даними про ціноутворення, персональними даними, адресами електронної пошти.

ВВС Україна