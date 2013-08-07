У США знайшли скелет кита, який жив 15 мільйонів років тому

В Америці виявили скелет кита, який жив 15 млн років тому, пише The Washington Post.

Знахідку зробили палеонтологи на березі річки Потомак. За наявною інформацією, довжина древнього ссавця становила майже 8 метрів, вага його черепа дорівнює 460 кг.

Крім цього, вдалося встановити, що подібні тварини мешкали в епоху Міоцен - першу з епох неогенового періоду.

Газета.ру