У США знайшли скелет кита, який жив 15 мільйонів років тому
07:19, 07 серпня 2013Наука та IT
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Подібні тварини жили в епоху Міоцен.
В Америці виявили скелет кита, який жив 15 млн років тому, пише The Washington Post.
Знахідку зробили палеонтологи на березі річки Потомак. За наявною інформацією, довжина древнього ссавця становила майже 8 метрів, вага його черепа дорівнює 460 кг.
Крім цього, вдалося встановити, що подібні тварини мешкали в епоху Міоцен - першу з епох неогенового періоду.
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