У США через Сноудена закрили поштовий сервіс

Сервіс Lavabit був заснований 2004 року програмістами з Техасу. Широку популярність у ЗМІ він отримав, коли з'ясувалося, що Сноуден використовував адресу edsnowden@lavabit.com, щоб зв'язатися з правозахисниками, запрошеними на його прес-конференцію в аеропорту "Шереметьєво" 12 липня.

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Власник сервісу Лейдар Лівайзон (Ladar Levison) не розкриває причин його закриття. Він зазначає, що позбавлений можливості законно розповісти про події, які його привели до цього рішення.

"Я думаю, ви маєте право знати, що відбувається, а перша поправка (до конституції) повинна гарантувати мені право на слова в таких ситуаціях. На жаль, конгрес прийняв закони, що не дозволяють цього", - цитує заяву на сайті компанії РІА "Новости".

Лівайзон повідомив, що готується подати у цій справі до суду, і в разі сприятливого рішення робота ресурсу буде відновлена. Американські ЗМІ повідомляють, що Лівайзон, можливо, не згоден з вимогою спецслужб надати конфіденційну інформацію про своїх клієнтів.