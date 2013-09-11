Став відомий час роботи нового iPhone 5S (фото)

Апаратні можливості нового смартфона iPhone 5S істотно зросли в порівнянні з колишньою моделлю iPhone 5 . Продуктивність нового процесора A7 збільшилася приблизно в 40 разів у порівнянні з першою версією iPhone , а швидкість обробки графіки - в 56 разів , повідомляє digit.ru.

В системі з'явився додатковий співпроцесор руху M7 , який безперервно вимірює дані про переміщення смартфона iPhone 5S в просторі , ведучи обробку даних, що надходять від акселерометра , гіроскопа , компаса. Тим не менш, час роботи смартфона iPhone 5S залишився практично незмінним у порівнянні з колишньою моделлю .

Так , максимальний час інтернет -серфінгу в мережах 3G/Wi-Fi/LTE становить , відповідно, 8/10/10 ч. Час прослуховування музики досягає 40 годин , розмова в мережах 3G досягає 10 годин, час перегляду відео - 10 годин. Максимальний час очікування в мережах 3G - 250 годин.