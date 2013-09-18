IBM вкладе у Linux мільярд доларів

Компанія IBM вкладе мільярд доларів США в розвиток операційної системи Linux і суміжних з нею проектів з відкритим вихідним кодом на своїй серверній платформі Power Systems.

Про це повідомляє Linux.com, передає Лента.ру.

Кошти будуть інвестовані протягом п'яти років, уточнює PCWorld. Вони будуть витрачені на написання програм для архітектури POWER, розширення хмарних сервісів та створення програмного забезпечення для серверних процесорів POWER8, які вийдуть в 2014 році. IBM також відкриє у французькому місті Монпельє «Центр Linux» , де розробники зможуть ознайомитися з технологіями компанії.

Аналогічні центри вже діють у Пекіні, Нью-Йорку і Остіні. Архітектура POWER використовується в серверах і суперкомп'ютерах - зокрема, в системі Watson, відомого своєю перемогою в американській телевікторині Jeopardy ! , аналогу «Своєї гри». Сервери на POWER працюють під управлінням «операційок» IBM i , AIX (заснована на UNIX ) і Linux. IBM вже робила великі інвестиції в Linux : у 2000 році компанія також вклала в операційну систему мільярд.