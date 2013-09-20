Google показав новий логотип (фото)
15:43, 20 вересня 2013Наука та IT
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Google показав новий логотип і нову панель навігації для своїх сайтів.
Як повідомляється в офіційному блозі компанії, оновлення продуктів Google буде відбуватися протягом декількох тижнів.
Логотип пошуковика став більш плоским, а в панелі навігації з'явився блок запуску додатків.
Раніше повідомлялося, що інтернет-гігант Google оголосив про великі інвестиції в медичну компанію California Life Co., або ж просто Calico, діяльність якої зосередиться на проблемах старіння і вікових захворювань.
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