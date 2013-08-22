Бельгійський королівський палац образився на Google

Бельгійський королівський палац "засудив методи" корпорації Google, яка розмістила на онлайн-карті Google Maps зроблені з супутника тривимірні знімки резиденції короля бельгійців Філіпа у Лакені, на півночі бельгійської столиці.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал RTL-TVI.

На онлайн-карті виразно видно як сам палац, так і вся територія навколо нього із спорудами, що, на думку експертів, підвищує загрозу організованого проникнення. На знімках можна також розрізнити шезлонги, встановлені бельгійським монархом і його дружиною.

Тим часом, з міркувань безпеки будь-яке фотографування з повітря приватних володінь короля, так само як і проліт над ними, заборонені з 1954 року. "Королівський палац не давав згоди на зйомку. Заборона на проліт над королівськими володіннями поширюється на літаки та інші літальні засоби", - зазначається в заяві палацу.

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У зв'язку з цим бельгійський королівський палац має намір подати скаргу в компетентні інстанції, повідомив RTL.

У компанії Google, з свого боку, висловили здивування запізнілою реакцією королівської сім'ї, оскільки онлайн-карта Брюсселя доступна в Інтернеті з 2011 року, але при цьому заявили про готовність врегулювати проблему з королівським палацом.