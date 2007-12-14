Японські вчені вивели безстрашну мишу (фото)
08:45, 14 грудня 2007Наука та IT
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В усьому винен запах
|Фото АР
Дослідникам Токійського університету вдалося знайти та відключити ген в мишачому коді, якій асоціюють котячий запах із загрозою. Виведені гризуни тепер дуже спокійно ставляться до котів, звісно, без особливого ентузіазму, з огляду на різні розміри тварин, але підійти та понюхати одвічного ворога для такої миші – зовсім не проблема.
Науковцям таким чином вдалося довести, що саме запах змушує звичайну мишу впадати в паніку в разі наближення кота.
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