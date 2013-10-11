Facebook скасувала опцію, що дозволяє приховувати свій профіль
Фахівці компанії заявили про те, що опція давала відчуття "фальшивої безпеки".
Користувачі соціальної мережі Facebook більше не зможуть "ховати" свої сторінки. Компанія скасувала опцію, що дозволяє приховувати свій профіль в пошуковій системі. Іншими словами, тепер користувачі можуть вбити в пошуковику ім'я та прізвище розшукуваної людини і частково побачити її "таймлайн" - головну фотографію, інтереси і т.д, пише ИТАР-ТАСС.
Інженери соцмережі поспішили заспокоїти користувачів, помітивши, що функція блокування зберігається. Люди, що знаходяться в "чорному списку", як і раніше, не зможуть бачити профіль тих, хто їх заблокував.
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У Facebook пояснили дане рішення наміром поліпшити безпеку користувачів. "Ми дійшли висновку, що колишні налаштування не гарантували неможливості доступу незнайомців до часткового перегляду аккаунтів, надаючи помилкове відчуття безпеки", - підкреслили представники мережі. Налаштування, за даними Facebook, не виключали можливість знайти людину іншими способами.
У компанії нагадали, що "кращий спосіб контролювати доступ до своєї інформації - вибирати в налаштуваннях приватності тільки друзів або тих людей, хто може дивитися закачані файли, відео, оновлення статусів". Крім того, при поповненні профілю новими фотографіями, не варто забувати про те, з ким збираєтеся ділитися файлом, щоб уникнути їх публічної появи в "таймлайні".
Компанії Google, Yahoo!, Facebook і Microsoft попросили у влади дозволу на оприлюднення інформації про отримувані ними запити з боку спецслужб. Відповідні прохання були направлені ними до Суду з нагляду за діяльністю іноземних розвідок (FISA).
"Ми переконані в тому, що громадськість має право знати більше про урядові програми" , - йдеться у зверненні Facebook.
"Приховування таких даних породжує недовіру і підозрілість", - зазначила, зі свого боку, Yahoo!.
Компанії, зокрема, домагаються надання їм права на публікацію відомостей про кількість згаданих запитів, задоволених судом, а також статистику про кількість акаунтів користувачів, заторкнутих винесеними цією судовою інстанцією рішеннями.