Facebook скасувала опцію, що дозволяє приховувати свій профіль

Користувачі соціальної мережі Facebook більше не зможуть "ховати" свої сторінки. Компанія скасувала опцію, що дозволяє приховувати свій профіль в пошуковій системі. Іншими словами, тепер користувачі можуть вбити в пошуковику ім'я та прізвище розшукуваної людини і частково побачити її "​​таймлайн" - головну фотографію, інтереси і т.д, пише ИТАР-ТАСС.

Інженери соцмережі поспішили заспокоїти користувачів, помітивши, що функція блокування зберігається. Люди, що знаходяться в "чорному списку", як і раніше, не зможуть бачити профіль тих, хто їх заблокував.

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У Facebook пояснили дане рішення наміром поліпшити безпеку користувачів. "Ми дійшли висновку, що колишні налаштування не гарантували неможливості доступу незнайомців до часткового перегляду аккаунтів, надаючи помилкове відчуття безпеки", - підкреслили представники мережі. Налаштування, за даними Facebook, не виключали можливість знайти людину іншими способами.

У компанії нагадали, що "кращий спосіб контролювати доступ до своєї інформації - вибирати в налаштуваннях приватності тільки друзів або тих людей, хто може дивитися закачані файли, відео, оновлення статусів". Крім того, при поповненні профілю новими фотографіями, не варто забувати про те, з ким збираєтеся ділитися файлом, щоб уникнути їх публічної появи в "таймлайні".

Компанії Google, Yahoo!, Facebook і Microsoft попросили у влади дозволу на оприлюднення інформації про отримувані ними запити з боку спецслужб. Відповідні прохання були направлені ними до Суду з нагляду за діяльністю іноземних розвідок (FISA).

"Ми переконані в тому, що громадськість має право знати більше про урядові програми" , - йдеться у зверненні Facebook.

"Приховування таких даних породжує недовіру і підозрілість", - зазначила, зі свого боку, Yahoo!.

Компанії, зокрема, домагаються надання їм права на публікацію відомостей про кількість згаданих запитів, задоволених судом, а також статистику про кількість акаунтів користувачів, заторкнутих винесеними цією судовою інстанцією рішеннями.