Частина нових iPhone була випущена з вадою акумулятора

Компанія Apple повідомила, що деякі з покупців останнього покоління iPhone можуть зіткнутися з тим, що у смартфона швидко сідає акумулятор. Як повідомляє ТСН з посиланням на сайт компанії, ця проблема торкнулася тільки обмеженого числа моделей смартфона.

"Днями нам стало відомо про виробничий дефект, що зачіпає дуже обмежений набір iPhone. Ці пристрої можуть заряджатися довше або мати скорочений термін роботи від акумулятора", - заявили в компанії Apple.

Неясно, скільки саме пристроїв мають такі проблеми і як швидко збійні акумулятори втрачають заряд. Офіційно компанія не дає подробиць.

Нагадаємо, що iPhone 5S і 5C почали продаватися в минулому місяці, обидва телефони мають рівні можливості з роботи від акумулятора. Згідно з технічною документацією, вони можуть працювати до 250 годин в режимі очікування або до 10 годин у режимі 3G-розмови.