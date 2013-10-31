Для Армії США створять «костюм Залізної людини»

Як пише газета The Los Angeles Times, на яку посилається Lenta.ru, на створення діючого прототипу нової броні планується витратити не більше 12 місяців.

Відомо, що про свій намір розробити костюм для SOCOM заявили американська компанія Revision Military, заснована колишнім спецназівцем капітаном Брайаном Даулінгом, Raytheon і британська BAE Systems.

Нова броня для військових, що отримала назву TALOS ( Tactical Assault Light Operator Suit, легкий тактичний штурмовий костюм оператора), буде мати низку характеристик вигаданого прототипу, за винятком можливості літати.

Очікується, що в основі TALOS буде екзоскелет, що дозволяє бійцеві бігати і навіть стрибати по пересіченій місцевості, несучи при цьому спорядження масою більше 45 кілограмів. Екзоскелет буде зовні покритий міцними пластинами, які захищають солдата від куль і осколків. У костюм буде вбудована система клімат-контролю, який буде охолоджувати тіло в гарячому кліматі або обігрівати його в холодному.

Костюм також отримає надувні манжети, які, прийнявши сигнал від спеціальних датчиків, будуть надуватися, зупиняючи кровотечу у разі поранення. У TALOS будуть вбудовані і спеціальні датчики, що відправляють інформацію про здоров'я бійця в командний центр.

Бронешлем костюма буде оснащений системою збору та обробки інформації, з виведенням даних на захисне скло. Дані на захисне скло шолома будуть виводитися за допомогою коліматорної системи з фокусуванням на нескінченність, так що інформація залишиться читабельною куди б не дивився оператор. В інформаційну видачу, зокрема, будуть включені потоки розвідувальних даних з безпілотних літальних апаратів.

Точні характеристики перспективної броні поки не визначені.