Випущено флеш-накопичувач місткістю 100 гігабайт

Японська компанія Buffalo випустила флешку SHD-UHRS обсягом в 100 гігабайт, пише Лента.ру з посиланням на Engadget. Пристрій має розміри візитної картки і важить близько 60 грамів.

Ціна SHВ-UHRS - 952 долари. 32-гігабайтна модель коштує 312 доларів, а 64 гігабайтна - 665. Поки що невідомо, чи буде пристрій продаватися за межами Японії.

Щоб досягти такої місткості накопичувача, розробникам довелося поєднати в пристрої одразу два види флеш-пам’яті.

Досі флеш-накопичувачі з габаритами менше 2,5 дюймів і місткістю понад 64 гігабайт не продавалися, оскільки вони надзвичайно дорогі.

Восени Samsung вдалося створити накопичувач на основі 30-нанометрового технологічного процесу і довести місткість SSD-дисків 64 гігабайт. У грудні Intel показала найменший твердотільний накопичувач, місткість якого в 2008 році досягне 16 гігабайт. У березні 2008 року має вийти 2,5-дюймовий E-Disk Altima ATA-133 компанії BITMICRO, який вміщує 416 гігабайт даних.