В Австралії через вибух iPad Air евакуювали магазин

Вибух і задимлення були настільки сильним, що працівники магазину викликали на допомогу пожежну команду, а всіх покупців евакуювали, пише Slon.ru.

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Це перший відомий вибух планшета Apple.

Що стало причиною нового інциденту, поки не відомо. Але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Apple представила нове, п'яте покоління свого 9,7-дюймового планшета iPad, який отримав назву iPad Air 22 жовтня.

Новий iPad зберіг 9,7-дюймовий екран, але став на 1,9 міліметра тонше і на 28 відсотків легшим, ніж апарати минулих поколінь.