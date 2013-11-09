В Австралії через вибух iPad Air евакуювали магазин
00:08, 09 листопада 2013Наука та IT
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В Австралії абсолютно новий iPad Air вибухнув днями в магазині місцевого мобільного оператора Vodafone.
В Австралії абсолютно новий iPad Air вибухнув в магазині
Вибух і задимлення були настільки сильним, що працівники магазину викликали на допомогу пожежну команду, а всіх покупців евакуювали, пише Slon.ru.
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Це перший відомий вибух планшета Apple.
Що стало причиною нового інциденту, поки не відомо. Але ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Apple представила нове, п'яте покоління свого 9,7-дюймового планшета iPad, який отримав назву iPad Air 22 жовтня.
Новий iPad зберіг 9,7-дюймовий екран, але став на 1,9 міліметра тонше і на 28 відсотків легшим, ніж апарати минулих поколінь.
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