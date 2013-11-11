У наступному році з'явиться iPhone з вигнутим екраном - Bloomberg

Apple розробляє нові проекти iPhone з великим екраном з вигнутим склом і датчиками, що фіксують різні рівні тиску, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело в компанії.

Дві моделі плануються до випуску в другій половині наступного року.

З екранами 4,7 дюйма і 5,5 дюйма, дві нові моделі Apple стануть найбільшими з iPhone, і будуть схожими на 5,7-дюймовий Galaxy Note 3, який Samsung випустила у вересні.

Нові телефони Apple, все ще перебувають у розробці і, ймовірно, будуть випущені в третьому кварталі наступного року. Технологія розпізнавання сили тиску може також бути розроблена з затримкою, що призведе до її появи у вже більш пізніх моделях iPhone.

Наталі Керріс, прес-секретар Купертіно, штат Каліфорнія, компанії Apple, від коментарів відмовилася.

"Розмір екрану є однією з речей, де Apple ще має наздогнати табір Android", говорить Денніс Чан, аналітик Фінансового Холдингу Yuanta в Тайбеї.

Раніше Apple презентувала по одній моделі за раз, але порвала з цією практикою у вересні, коли представила одразу дві версії iPhone - iPhone 5S з більш просунутими функціями і iPhone 5C за нижчими цінами.

Попит на iPhone 5S виявився значно вищим, і виробництво iPhone 5C було скорочено.