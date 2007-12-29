Російський дизайнер придумав клавіатуру без клавіш

Студія Артемія Лебедєва представила концепт клавіатури "Оптімус Тактус", у якої немає жодної фізичної кнопки. Вся робоча площина пристрою є одним великим сенсорним екраном, що, за задумом авторів, знімає всі обмеження на форму і розмір клавіш.

Крім того, як повідомляється на сайті, будь-яка частина поверхні клавіатури "може бути запрограмована на управління чим завгодно і відображення чого завгодно". Так, на неї можна виводити інтерфейс потрібної програми, піктограми часто використовуваних додатків і кадри відеокліпів.

Поки невідомо, скільки часу займе створення клавіатури і яка буде її орієнтовна ціна.

Попередньою роботою студії у галузі створення клавіатур була Optimus Maximus, кожна клавіша якої є OLED-дисплеєм. Випуск Optimus Maximus кілька разів відкладався. Вона має надійти у продаж у середині лютого 2008 року.

Лента.ру