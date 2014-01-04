На Facebook подали до суду за порушення таємниці листування

У заяві стверджується, що Facebook систематично перехоплює особисті повідомлення користувачів і за певну мзду ділиться зібраною інформацією з постачальниками послуг, рекламодавцями і маркетологами, передає Російська служба ВВС.

За даними позивачів, всякий раз, коли користувач Facebook відправляє лінк на зовнішній вебсайт в приватному повідомленні, Facebook сканує його з метою аналізу активності користувача в мережі.

Позивачі вимагають від Facebook компенсувати нанесений їм збиток з розрахунку 100 доларів за кожен день передбачуваних порушень, або виплатити по 10 тисяч доларів кожному, чиє право на конфіденційність було порушено.

У Facebook називають звинувачення необґрунтованими. "Ми будемо захищатися з усією рішучістю", - запевнив представник найбільшої в світі соціальної мережі.