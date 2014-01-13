Дослідження: Інтернет розіб'ється на десятки національних мереж в 2014 році

Експерти переконані, що в 2014 році інтернет в його звичному глобальному розумінні може зникнути, а його місце займуть десятки окремих національних мереж з обмеженим доступом до іноземних ресурсів. За словами головного антивірусного експерта компанії Олександра Гостєва, у користувачів падає довіра до безпеки Мережі в цілому і до окремих інтернет-сервісів зокрема.

Про це пише Российская газета.

З усіх опитаних "Лабораторією Касперського" організацій у світі 91% хоча б один раз протягом року піддалися кібератаці, а 9% компаній стали мішенню цільових атак.

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Активне використання комп'ютерів і інших цифрових пристроїв відкриває великі можливості для розкрадання даних: в найближчому майбутньому віруси можуть повністю замінити інсайдерську розвідку. "Ми припускаємо, що через весь 2014 червоною ниткою пройде тема відновлення довіри користувачів, що похитнулася.

У прагненні зберегти таємницю приватного життя вони все частіше звертатимуться до сервісів шифрування інформації, - зазначив Олександр Гостєв. - Регулятори зв'язку та Інтернету по всьому світу будуть вводити контроль за піратськими ресурсами і боротися з мережевими злочинами. Популярність хмарних сервісів тільки додасть їм роботи".