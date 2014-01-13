В Україні можуть почати блокувати сайти за порушення авторського права

08:52, 13 січня 2014
Політика
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Будь-який ресурс можна буде заблокувати, якщо на ньому буде посилання на сайт, де розміщені матеріали, що порушують авторські права.

Подібні норми створюють небезпеку зловживання використання таких процедур

Державна служба інтелектуальної власності України у Проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» запропонувала досить суперечливі зміни, про це провідомляє громадська організація «Вікімедіа Україна».

Як повідомляє прес-служба організації, стурбованість викликає той факт, що пропоновані зміни покладають на сервісні служби, які надають послуги з розміщення веб-сайтів, зобов’язання блокувати доступ до них без необхідності доведення порушення авторських прав у суді. Підставою для такого блокування, згідно з запропонованими змінами, буде лише заява щодо порушення авторських прав на веб-сайті, що надійшла у сервісну службу, якщо протягом трьох днів власник веб-сайту не надав письмової відповіді на цю заяву. При цьому достовірність інформації, викладеної заявником у заяві, не перевіряється, і достатньо нотаріально засвідченого скріншоту такої веб-сторінки.

«Подібні норми створюють небезпеку зловживання використання таких процедур особами, які можуть бути недостатньо обізнаними у законах про авторське право, зокрема щодо вільних ліцензій, або мати на меті заблокувати доступ до певного веб-ресурсу. Невизначеність поняття “власник веб-сайту” та вимога використання цифрового підпису або завірення нотаріусом фізичного підпису особи створює реальні загрози для функціонування Інтернет-спільнот, які працюють за принципом добровільної участі людей у наповненні, підтриманні й організації роботи веб-сайту», – прокоментував нові законодавчі ініціативи член правління ГО «Вікімедіа Україна» Юрій Булка.

Будь-який користувач може сам розмістити у мережі інформацію, що порушує авторські права, написати скаргу на такий вміст із нотаріально завіреним скріншотом, і вимагати припинення доступу до ресурсу. Більше того, будь-який ресурс можна буде заблокувати, якщо на ньому буде посилання на сайт, де розміщені матеріали, що порушують авторські права.

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