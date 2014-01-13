В Україні можуть почати блокувати сайти за порушення авторського права

Державна служба інтелектуальної власності України у Проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» запропонувала досить суперечливі зміни, про це провідомляє громадська організація «Вікімедіа Україна».

Як повідомляє прес-служба організації, стурбованість викликає той факт, що пропоновані зміни покладають на сервісні служби, які надають послуги з розміщення веб-сайтів, зобов’язання блокувати доступ до них без необхідності доведення порушення авторських прав у суді. Підставою для такого блокування, згідно з запропонованими змінами, буде лише заява щодо порушення авторських прав на веб-сайті, що надійшла у сервісну службу, якщо протягом трьох днів власник веб-сайту не надав письмової відповіді на цю заяву. При цьому достовірність інформації, викладеної заявником у заяві, не перевіряється, і достатньо нотаріально засвідченого скріншоту такої веб-сторінки.

«Подібні норми створюють небезпеку зловживання використання таких процедур особами, які можуть бути недостатньо обізнаними у законах про авторське право, зокрема щодо вільних ліцензій, або мати на меті заблокувати доступ до певного веб-ресурсу. Невизначеність поняття “власник веб-сайту” та вимога використання цифрового підпису або завірення нотаріусом фізичного підпису особи створює реальні загрози для функціонування Інтернет-спільнот, які працюють за принципом добровільної участі людей у наповненні, підтриманні й організації роботи веб-сайту», – прокоментував нові законодавчі ініціативи член правління ГО «Вікімедіа Україна» Юрій Булка.

Будь-який користувач може сам розмістити у мережі інформацію, що порушує авторські права, написати скаргу на такий вміст із нотаріально завіреним скріншотом, і вимагати припинення доступу до ресурсу. Більше того, будь-який ресурс можна буде заблокувати, якщо на ньому буде посилання на сайт, де розміщені матеріали, що порушують авторські права.